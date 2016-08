Stadt Salzburg droht neue Taubenplage

Geht es nach Hans Lutsch, steht die Salzburger Altstadt in spätestens zwei Jahren vor einem Problem, das in den vergangenen Jahren aus der Welt geschafft schien: einer Taubenplage.

Der Grund: Die ARGE Stadttauben, deren Obmann Hans Lutsch ist, hat zuletzt jedes Jahr mehrere Tausend Taubeneier aus Nestern in der Stadt Salzburg geholt und sie in Gipseier ausgetauscht. Die weitere Zukunft des Vereins steht derzeit aber auf Messers Schneide. Eine Station für kranke und verletzte Tauben, die Lutsch auf einem ÖBB-Grundstück am Alterbach in Itzling betreibt, wird kommenden Mittwoch nach einem mehrere Monate währenden Streit mit den Eigentümern zwangsgeräumt.

Die Verhandlungen mit der Stadt Salzburg über eine neue Unterkunft sind immer wieder gescheitert. Der Frohnburgstadel, der im Vorjahr als Ersatzquartier im Gespräch war und von Bürgermeister Heinz Schaden im Alleingang abgelehnt wurde, soll nun abgerissen werden. „Man sieht: Die Stadt reißt ein Gebäude lieber ab, als es uns zur Verfügung zu stellen“, sagt Lutsch.

„In spätestens zwei Jahren ist die Taubenplage zurück in der Altstadt.“

„Wenn uns die Stadt bis Mittwoch keine neue Unterkunft anbietet, stellen wir jede Arbeit ein“, droht der ARGE-Stadttauben-Obmann. „In spätestens zwei Jahren wird die Taubenplage dann in der Altstadt zurück sein.“

Einzelne Altstadtgeschäftsleute haben sich deshalb schon schriftlich an Bürgermeister Heinz Schaden gewandt. „Durch die Arbeit der ARGE Stadttauben gibt es ein Viertel weniger Tauben in der Stadt als noch vor ein paar Jahren. Wir alle verstehen nicht, warum das bisschen Geld für die Fortsetzung dieser Arbeit nicht zur Verfügung gestellt wird“, schreibt Altstadt-Geschäftsfrau Helga Pral. Es sei wichtig, dass jemand diese Arbeit verrichte und die Tauben nicht wieder ziellos die Altstadt bevölkerten.

Gut Aiderbichl ist Vertragspartner der ÖBB

Vertragspartner der ÖBB für den Betrieb der Taubenstation auf dem Gelände am Alterbach ist allerdings nicht die ARGE Stadttauben, sondern Gut Aiderbichl, das das Stadttauben-Projekt seit Jahren finanziell unterstützt. „Wir haben bisher 65.000 Euro in den Taubenschlag und Futter investiert. Warum die Stadt kein Ersatzquartier aufstellen konnte, verstehe ich nicht“, sagt Gut-Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber.

Die Räumung werde man nun gemeinsam mit den ÖBB durchführen und alle kranken Tauben übernehmen. „Einen Taubenkobel in der Stadt Salzburg halte ich aber für absolut notwendig“, so Ehrengruber.

Im Büro des ressortzuständigen Vizebürgermeisters Harry Preuner sieht man den Ball bei Bürgermeister Heinz Schaden: „Wir haben bis dato kein städtisches Ersatzquartier gefunden, weil die SIG (Stadt Salzburg Immobilien GmbH, Anm.) in der Bürgermeister-Zuständigkeit liegt und der von den Tauben nichts hören will.“ Bürgermeister Heinz Schaden war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Die ÖBB betonen, das Grundstück von vornherein nur befristet zur Verfügung gestellt zu haben. Den Taubenschützern werfen sie vor, entgegen der Vereinbarungen auch im Freien gefüttert und so ein Rattenproblem verursacht zu haben – was Hans Lutsch vehement bestreitet.

„Anlagen unserer Pumpstation auf dem Gelände wurden von den Ratten beschädigt, wir mussten handeln“, sagt Pressesprecher René Zumtobel. Man werde aber darauf achten, dass bei der Räumung kommenden Mittwoch „alles tierverträglich“ ablaufe.

Thomas Strübler

Foto: Strübler