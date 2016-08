Rezept: Schoko-Bananen-Muffins

Handlung Mia (Pia Hierzegger) erbt von ihrem Onkel Waberl ein Hotel in der steirischen Einschicht. Um das heruntergekommene, mit einer Hypothek belastete Hotel zu retten, will Mia dieses mit ihren Lebenskünstler-Freunden Max (Michael Ostrowski) und Jerry (Gerald Votava) in ein Rock’n’Roll-Erlebnishotel verwandeln.