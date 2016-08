Mit allen Wassern gewaschen

Bademeister Thomas Kriwalj ist 35 Jahre und lebt in der Stadt. Der Mann mit russischen Wurzeln ist gelernter Sportartikelverkäufer und arbeitet die vierte Saison im Volksgartenbad.

Sie arbeiten dort, wo andere ihre Freizeit genießen. Steckt diese gelöste Stimmung an?

Kriwalj: Klar. Sind die Gäste glücklich, bin ich es auch.

Sieht man im „Volksi“ mehr Waschbrett- oder Waschbärbäuche?

Definitiv mehr Waschbärbäuche. Wir sind das Waschbär-Bad. Bei uns verkehrt das gesetztere Publikum, im „Lepi“ die Sportlichen.

Verweilt der Blick länger, wenn eine hübsche Frau im Bikini vorbeiflaniert?

Die hübsche Frau ist ein Badegast wie jeder andere. Man darf nicht schauen. Das kann schnell in sexuelle Belästigung ausarten.

Bitten Sie deshalb Eltern immer wieder, ihren Kindern etwas anzuziehen?

Ja, erstens steht in der Badeordnung, dass Kinder nicht nackt sein dürfen, sondern Windel oder Badehose brauchen. Zweitens sind diese „Pampersrunden“ zum Schutz der Kinder, weil hier viele verschiedene Menschen zusammenkommen. Stellen Sie sich vor, es macht einer Bilder und lädt sie im Internet hoch.



Sie sagen, im Bad kommt alles zusammen. Kracht es manchmal?

Reibereien sind an der Tagesordnung.

Macht Hitze aggressiv?

Aggressiv würde ich nicht sagen. Aber es ist so: Bei lang anhaltenden Schönwetterperioden kippt die Stimmung. Die Leute jammern mehr und regen sich über jede Lappalie auf.

Weswegen müssen Sie am öftesten schimpfen?

Sehr oft sind es Jugendliche, die keine Rücksicht nehmen oder bei lauter Musik in der Wiese entspannen. In aller Regel fügen sie sich nach kurzer Diskussion. Der Ton macht halt die Musik.

Fällt Ihnen ein kurioses Erlebnis ein?

Einmal hat sich eine Frau beschwert, dass ihre Haare nass geworden sind, weil neben ihr ein junger Mann ins Becken gesprungen ist. Da habe ich ihr aber schon gesagt: Na ja, es ist halt ein Freibad, gell …



Heuer neu sind eigens ausgewiesene Raucherzonen. Gehen die Raucher dorthin?

Gewisse Leute rauchen weiter wie bisher auf der Wiese, aber zu 90 Prozent halten sie sich daran.

Zusätzlich hat die Stadt eine Reihe von Piktogrammen angebracht, angeblich, um Flüchtlingen die Verhaltensregeln klarzumachen. War das nötig?

Warum nicht? Wer liest denn heute noch? Mit solchen Bildern noch einmal objektiv auf die Baderegeln hinzuweisen finde ich gut, aber ich sehe das nicht nur als auf die Flüchtlinge gemünzt. Die verhalten sich übrigens wie alle anderen Badegäste. Und wenn sie einmal etwas nicht wissen, erklärt man es halt.

Ein Händchen für Menschen ist in Ihrem Job schon wichtig, oder?

Es braucht Fingerspitzengefühl. Man muss wissen, wie man mit den Leuten redet, ob das Sie oder das Du im jeweiligen Fall besser passt. Das kann ich gut, hab ich irgendwie im Blut.

Was macht ein Bademeister den ganzen Tag?

Er hat die Beckenaufsicht und schaut, dass die Leute die Badeordnung einhalten. Als Badewart kommt bei mir noch die Technikbetreuung dazu, das Überprüfen der Wasserqualität, die Reinigung des Bades am Abend und die Instandhaltung. Im Winter arbeiten die meisten von uns in der Eisarena – ich auch.

Handwerkliches Geschick ist wichtig?

Das ist sicher von Vorteil. Ich habe kein Handwerk erlernt, sondern bin gelernter Sportartikelverkäufer. Noch wichtiger sind die Kurse in Erster Hilfe und im Rettungsschwimmen. Da machen wir in der Vorsaison immer Auffrischungen, damit das im Notfall automatisiert abläuft.

Haben Sie schon jemanden vor dem Ertrinken gerettet?

Das steht Gott sei Dank nicht auf der Tagesordnung, aber im Vorjahr hatte ich eine Reanimation. Das ist ein einschneidendes Erlebnis. Zum Glück ist es für den alten Herrn gut ausgegangen.

Kürzlich ist mein Zweijähriger im „Volksi“ auf eine Biene getreten. Auch da half ein Bademeister sofort mit Pinzette, Coolpack und Salbe aus.

Ja, das sind die Alltagsgeschichten: aufgeschlagene Knie oder ein beim Fußballspielen gebrochener Zeh, Schnitte, Schiefer, Zeckenbisse. Da sind wir Mädchen für alles. Auch wenn eine Liege kaputt ist, helfen wir gern. Man darf nicht vergessen: Rund 70 Prozent der Menschen hier sind Stammgäste. Da entwickeln sich über die Jahre Freundschaften.

Der berühmteste Bademeister ist David Hasselhoff …

Nein, der berühmteste Bademeister in Salzburg ist Walter Tobolka. Ihn kennt jeder, weil er seit ewigen Zeiten und mit großer Leidenschaft Bademeister im Aya-Bad ist. Der Mann ist mit allen Wassern gewaschen.

Okay. Aber neben diesem Lokalmatador ist David Hasselhoff der berühmteste „Badewaschl“. Ein Prachtkerl mit Boje am kalifornischen Strand. Nur Klischee?

Ein völliges Klischee (lacht). Bademeister oben ohne, braun gebrannt, mit Sixpack und Boje unter dem Arm. Sie können alle Bäder abklappern: Hierzulande werden Sie kein solches Exemplar finden (lacht).

Von Sigrid Scharf

