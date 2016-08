Taten statt Worte: Faistenauer radelt fast täglich zur Arbeit – in die Stadt

Tagwache: halb drei Uhr früh

Das Wetter muss sich schon von seiner unfreundlichsten Seite zeigen, damit Walter Schmeißner sein Fahrrad im Keller stehen lässt. Rund 100 Mal pro Jahr radelt der Faistenauer zur Arbeit in die Stadt Salzburg – 360 Höhenmeter und knapp 20 Kilometer pro Richtung. Im Jahr kommt er so allein durchs Pendeln auf 4000 Radkilometer. „Ich mache das schon seit 27 Jahren so. Und wenn’s gesundheitlich passt, mache ich das bis zur Pension“, erzählt der 58-Jährige.

Während er für den Heimweg 70 Minuten braucht, ist er in der Früh in 45 Minuten in der Arbeit. „Beim Hineinfahren denke ich mir schon oft, bis meine Kollegen aus Faistenau ihr Auto abgestellt haben, bin ich auch schon da“, sagt Schmeißner.

Zu den Stoßzeiten habe der Verkehr in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Was den Salzburg-AG-Disponenten aber nur am Rande trifft. „Wenn ich Frühdienst habe, radle ich um halb drei Uhr früh los. Wenn ich Spätdienst habe, starte ich am Nachmittag und komme um eins, halb zwei in der Nacht heim“, sagt Schmeißner. Erst Mitte November, mit der Straßenglätte, wird das Rad eingewintert.

„Es taugt mir, Sport mit der Fahrt zur Arbeit zu verbinden.“ Walter Schmeißner

Am fehlenden Führerschein liegt es nicht, dass der Faistenauer regelmäßig in die Pedale tritt. „Ich habe jeden Führerschein gemacht, aber ich sitze in meinem Beruf so viel, dass es mir einfach taugt, den Sport mit der Fahrt zur Arbeit zu verbinden. Die anderen müssen daheim erst sporteln gehen, ich komme halt einfach ein bisschen später heim.“

Es ist aber nicht nur der Sportgedanke, der Schmeißner zum Rad-Pendler machte. „Mit dem Bus von Faistenau in die Alpenstraße zu kommen dauert ewig. Und gegenüber dem Auto spart man sich als Radfahrer natürlich auch Geld.“ Das dann wieder in neue Drahtesel investiert wird.

Spätestens alle fünf Jahre wird das Fahrrad gewechselt, vor allem Crossbikes haben es dem 58-Jährigen angetan. „Ich gebe im Schnitt 1500 bis 2000 Euro pro Rad aus. Wenn man so viel fährt, muss das Material schon passen.“

Thomas Strübler

Fotos: Strübler