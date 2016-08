Stadt sucht Strategie gegen Taubenplage

„Wenn wir nichts tun, wird das Problem tatsächlich wiederkommen und eskalieren“, sagt SPÖ-Klubobmann Bernhard Auinger und meint damit die Taubenplage in der Stadt Salzburg. Vor einer solchen hat kürzlich der Obmann der ARGE Stadttauben gewarnt, nachdem deren Taubenstation in der Stadt Salzburg vom Grundeigentümer ÖBB zwangsgeräumt worden war, ohne dass davor ein Ersatzquartier gefunden werden konnte (das Salzburger Fenster hat online exklusiv berichtet).

„Neue Taubenplage in spätestens zwei Jahren“

„Wenn uns die Stadt keine neue Unterkunft zur Verfügung anbietet, stellen wir jede Arbeit ein“, sagte Stadttauben-Obmann Hans Lutsch damals. So kam es dann auch. Seit zwei Wochen werden somit in Salzburg auch keine Taubeneier mehr ausgetauscht. Mitarbeiter der ARGE Stadttauben hatten zuletzt jedes Jahr mehrere Tausend Taubeneier aus Nestern im Stadtgebiet geholt und durch Gipseier ersetzt und die Taubenpopulation so auf ein erträgliches Maß dezimiert. „Die Taubenplage wird in spätestens zwei Jahren zurück sein“, warnte Hans Lutsch die Verantwortlichen im Magistrat vergeblich.

Nun soll es ein Naturschutzbeauftragter richten. „Unser Naturschutzbeauftragter wird in den nächsten Monaten ein Konzept gegen die Vermehrung der Tauben erstellen. Bis Jahresende sollten wir wissen, wohin die Reise geht“, ließ Bernhard Auinger auf SF-Anfrage wissen. Für das erfolgreiche Projekt der ARGE Stadttauben habe man kein passendes Nachfolger-Quartier finden können, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadt Salzburg Immobilien GmbH (SIG).

Thomas Strübler

Foto: Strübler