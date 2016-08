Die mit den Pflanzen spricht

Eine Kräuterhexe erweckt altes Wissen.

Johanna Wuppinger büffelt. Anfang September hat sie ihre Abschlussprüfung und darf sich – wenn alles gut geht – fortan eine Kräuterpädagogin nennen. Eineinhalb Jahre lang hat sie je ein Wochenende im Monat darauf verwendet, über den Verein „Freunde naturgemäßer Lebensweise“, kurz FNL, die vor der Haustür wachsenden Heilkräuter kennenzulernen: Woran man sie erkennt, wie sie sich im Jahreszyklus verhalten, welche Heilmittel man aus ihnen herstellen kann.

Altes Wissen neu zu beleben ist ein Thema, das auch bei anderen zunehmend auf fruchtbaren Boden fällt. Immer mehr Menschen scheinen sich dafür zu interessieren. Das merkt Wuppinger, wenn sie selbst Workshops gibt – sie hat sich zuvor nämlich bereits genauso lang in der Traditionellen Europäischen Heilkunde (TEH) ausbilden lassen: Die Kurse sind immer schnell ausgebucht. „Erst kürzlich hat mich jemand gefragt, in welcher Form ich mein Wissen in einen Kindergeburtstag einfließen lassen könnte.“

Und auch wenn Wuppinger der Dame noch nicht zugesagt hat, so fallen ihr doch spontan Möglichkeiten ein: Einen Naturparcours könnte sie vorbereiten oder mit den Kindern eine Zaubersalbe herstellen.

Kinder sind der Kräuterhexe 2.0 wichtig. Weil es um die Nachhaltigkeit geht und darum, das Wissen der Alten in die moderne Lebensweise einzubinden. Vor allem in die Küchen. Wer heute hauptsächlich Fertigkost konsumiere, wisse gar nicht mehr, woher das Essen komme, sagt Wuppinger. Man koche oft nicht mehr selbst, weil die Zeit fehle. „Die gilt es sich zu nehmen“, nennt die vierfache Mutter aus Seekirchen das alles eine Frage der Sichtweise: „Kochen muss man nicht als Stress empfinden.“

Im Gegenteil: In der Küche zu stehen habe durchaus einen meditativen Aspekt. Man könne im Tun zur Entspannung finden. „Das Essen schmeckt auch ganz anders, wenn man es mit Freude zubereitet“, ist sie überzeugt. Und sagt, dass hierzulande aber ohnehin ein Umdenken stattfindet.

Zum Glück, denn es gibt unglaublich viele Heilpflanzen zu nutzen: „Wenn die Leute wüssten, welche Kraft zum Beispiel die Brennnessel hat, dann wäre sie längst ausgestorben.“ Sie entwässert und entgiftet den Körper. Wuppinger verarbeitet die Kräuter seit Jahren zu Tees, Salben und Naturkosmetik. Seit Kurzem stellt sie Hydrolate her. Dazu gibt sie Pflanzen, ähnlich wie beim Schnapsbrennen, in ein Destilliergerät. Obenauf schwimmt letztlich mit dem ätherischen Öl die kostbarste Essenz. Sie lässt sich mit einer Spritze abziehen, aber nutzbar ist das gesamte Hydrolat. Jenes aus Lavendel etwa lässt sich gegen Sonnenbrand und bei Verletzungen, aber auch als Mund- oder Raumspray gut einsetzen. Jenes der Pfefferminze wirkt antiseptisch, beruhigt den Magen, regt den Appetit an und lindert Rheuma- und Muskelschmerzen. Auf ihre Pflanzenwasser ist Wuppinger besonders stolz.

Darauf will sie sich künftig spezialisieren und schauen, was sie etwa Apfelblüten oder Zitronenmelisse noch entlocken kann. Wirklich ausgelernt haben Kräuterhexen offenbar nie.

Pechsalbe & mehr

Johanna Wuppinger lädt zu zweistündigen Kräuterführungen am 10.9. und 15.10., jeweils ab 10 Uhr, Treffpunkt Schloss Seeburg, Seekirchen. Außerdem veranstaltet sie über den Verein „Kräuterschnecken“ eine Führung zum Thema „Unsere Bäume“. Im anschließenden Workshop stellen die Teilnehmer eine Pechsalbe her (17.9., 10 Uhr, Infos: TVB Bergheim).

