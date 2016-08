Kinotipp: Betreute Rauschreisen im „Hotel Rock’n’Roll“

Handlung

Mia (Pia Hierzegger) erbt von ihrem Onkel Waberl ein Hotel in der steirischen Einschicht. Um das heruntergekommene, mit einer Hypothek belastete Hotel zu retten, will Mia dieses mit ihren Lebenskünstler-Freunden Max (Michael Ostrowski) und Jerry (Gerald Votava) in ein Rock’n’Roll-Erlebnishotel verwandeln. Angeboten werden unter anderem „betreute Rauschreisen“ – „alles bio, aus dem eigenen Garten“. Auch ein Benefizkonzert ist geplant. Unerwartet bietet sich den Hotelbetreibern schließlich ein weiterer Sanierungsplan: Kleingauner Schorschi (Georg Friedrich) versenkt seine rote Corvette just im Teich vor Mias Hotel – mitsamt der Beute von einem Banküberfall im Kofferraum.

Inszenierung

„Hotel Rock’n’Roll“ ist der Abschluss einer „Sex & Drugs & Rock’n’Roll“-Trilogie, welche 2004 mit der Porno-Komödie „Nacktschnecken“ begonnen hat und 2009 mit der surrealen Kiffer-Komödie „Contact High“ fortgesetzt wurde. Nach dem plötzlichen Tod von Regisseur Michael Glawogger im Jahr 2014 haben nun Michael Ostrowski und Helmut Köpping die Regie-Obhut übernommen und das Projekt im Geist der Vorgänger weitergeführt. Soll heißen: Handlung und Inszenierung frönen dem B-Movie-Universum, während die Figuren – allesamt mehr oder weniger durchgeknallt – absurden bis albernen Klamauk veranstalten. Weil die Hotelband erst ein Lied im Repertoire hat, wird dieses kurzerhand einfach in unterschiedlichen Stilen dargeboten. In schrägen Gastauftritten sind unter anderem Sven Regener als Priester und Willi Resetarits als sterbende Rock-Ikone (mit dem Antlitz von Michael Glawogger!?) zu sehen.

Botschaft

„Das ist doch die Gretchenfrage“, heißt es im Film einmal: „Wie hältst du’s mit dem Rock’n’Roll?“

Der bewegendste Moment: „Hotel Rock’n’Roll“ ist frei von Pathos und Emotion. Es sind kabarettistische Oneliner, die unterhalten. „An Schritt viere, zwa zruck“, ist einmal auf einem Grabkranz zu lesen.

Fazit

„Hotel Rock’n’Roll“ ist pubertär-sinnfreier Kino-Klamauk, der eine Brücke zwischen Heimatfilm und Trashfilm, zwischen Peter Alexander und Iggy Pop schlägt – ab 26. August im Cineplexx Airport und „Das Kino“.

Helmut Hollerweger

Foto: Lunafilm