Rund um den Gosaukamm

Felszacken, Schuttkare, Almen: Der Gosaukamm fordert die Wanderer.

Der Gosaukamm gehört zu den kleinsten Gebirgsgruppen Österreichs. Trotzdem ist er eine der spektakulärsten: Unzählige Grate, Zacken, Kare und Türmchen prägen hier das Bild. Auch die Normalwege auf die Gipfel sind allesamt ziemlich anspruchsvoll (siehe auch Literaturtipp Strichkogel-Donnerkogel). Auf der Nordseite findet man einen lichten Waldgürtel und zwei schöne Gebirgsseen; auf der Südseite herrliche Almmatten. Die Gosaukammrunde ist eine Paradetour für ambitionierte Bergwanderer.

Ausgangspunkt

Parkplatz Vorderer Gosausee (930 m). Zufahrt über Gosau.

Route

Grob gesprochen kann man die Gosaukammumrundung in fünf Etappen einteilen. Die Wanderung ist technisch einfach, nur beim Abstieg vom Steiglpass und vom Jöchl ins Stuhlloch ist das Gelände anspruchsvoller.

1. Abschnitt: Vom Gosausee über den Steiglweg auf den Steiglpass (2012 m) in 3,5 Stunden. Vom See anfangs über zwei Schuttkare, dann durch Waldgelände, später im typischen Karst ständig steigend bis auf die Passhöhe.

2. Abschnitt: Abstieg auf die Salzburger Seite zur Hofpürglhütte (1 Stunde), anfangs teilweise seilversichert und steil vom Pass nach Norden hinunter, dann flach unter den Klettergärten am Linzersteig nach Süden zur Hütte (1703 m).

3. Abschnitt: Hofpürglhütte–Stuhlalm (Dauer: 2,5 Stunden). Eine Almwanderung in leichtem Bergauf-Bergab, bis am Jöchl (1603 m) der Weg unvermittelt abbricht und in engen Serpentinen seilgesichert an den Beginn des Stuhllochs führt. Weiter kurzer Gegenanstieg zur Stuhlalm.

4. Abschnitt: Von der Stuhlalm bergauf, bergab, insgesamt aber wieder ansteigend am Austriaweg durch Wald und Buschwerk in den Törleggsattel und wieder auf oberösterreichischer Seite hinab zur Gablonzer Hütte (Dauer: 1,5 Stunden).

5. Abschnitt: Abstieg am Hüttenweg nach Osten durch den Wald und nach der Krautgartenalm bei der Verzweigung hinunter zum Gosausee (1 Stunde).

Variante

Für schwächere Geher als Zweitagestour oder mit morgendlicher Unterstützung durch die Gosau-Seilbahn gegen den Uhrzeigersinn machbar.

Hier können Sie die Route als PDF downloaden.

Wissenswertes

Extratipp: Einer der besten Gebietskenner, der Annaberger Bergführer Hias Schreder, ist heuer beim Salzburger Bergfilmfestival mit einem Vortrag über den Gosaukamm zu Gast: So., 20. November, 18 Uhr.

Anforderung: Mittelschwere Bergwanderung, als Tagestour konditionell sehr anspruchsvoll. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. 1900 Höhenmeter Gesamtanstieg, Dauer 9 bis 10 Stunden.

Ausrüstung: Wanderausrüstung.

Karten: AV-Karte Nr. 14, „Dachsteingebirge“, 1:25.000. Literatur: Thomas Neuhold, „100 Tages-Rundtouren“, Verlag Pustet, Salzburg 2012.

Einkehr: Hofpürglhütte, Stuhlalm, Gablonzer Hütte