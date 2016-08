Sie mögen Montagmorgen

Katzenjammer zu Wochenbeginn? Yoga am Hintersee wirkt dagegen.

Elf Frauen und ein Mann strecken sich in der Morgensonne. Hinter ihnen glitzert blaugrün das Wasser des Hintersees. Konzentriert folgen sie den Anweisungen von Veronika Oberascher-Pfau. Vor fünf Jahren startete die Yogalehrerin aus Faistenau, die auch in der Stadt Salzburg unterrichtet, die Reihe „Yoga am See“. Weil sie der Hintersee fasziniert, wie sie erklärt. „Die Atmosphäre hier ist so schön. Da wird man sehr getragen“, sagt sie und lächelt.

Acht Euro kostet die Teilnahme. Ob man ein Mal oder an mehreren Montagen kommt, ist jedem freigestellt. Heuer wurde die Veranstaltung auch in den Aktivpass der Gemeinde aufgenommen. Mit ihm soll die Bevölkerung zu Bewegung animiert werden. „Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Jeder, der Lust hat, kann kommen“, sagt Oberascher-Pfau.

Den Alltag vergessen inmitten der NaturUnd sie kommen. Studenten, Urlauber, Einheimische. Junge und Ältere. Sportliche und weniger Sportliche.

Sogar einige „Stodinger“ steuern Montagmorgen die Gemeinde Vordersee bei Faistenau an, um dort um neun Uhr unweit des Seestüberls am Westufer des Hintersees auf der Matte zu stehen.

Normalerweise trennt die Teilnehmer nichts vom Wasser, heute steht eine Hecke dazwischen. Der Wasserpegel ist höher als üblich, die Wiese am Ufer wurde geflutet, man musste einige Meter nach hinten auf den Badeplatz des Fischerwirts ausweichen. Was der Atmosphäre jedoch kaum Abbruch tut.

Manche der Yogis sind das erste Mal hier, die meisten aber „kommen, sooft es sich ausgeht“, so der allgemeine Tenor. Ingrid Bermadinger verrät, warum: „Das ist für mich der perfekte Ausgleich zum Alltag, der oft stressig ist.“ Die Hallwangerin arbeitet als Betreuerin für behinderte Kinder und macht seit elf Jahren Yoga.

Sie kommen aus der Stadt, aus Hof, aus Hallwang Eine Premiere hingegen ist es für Karin Nussbaumer aus Hof, die selbst als Yogalehrerin aktiv ist: „Ich werde wiederkommen, wenn es die Zeit zulässt, denn das ist ein ganz toller Platz hier“, strahlt sie.

Sowieso ein Lieblingsplatzerl ist der Hintersee für Regina Ainz, ebenfalls aus Hof. Die Stylistin und Friseurin geht hier oft spazieren. Yoga am See macht sie „schon ein paar Jahre. Das ist ein schöner Ausgleich in der Natur.“ Auch eine Urlauberin aus Köln, Beate Düsing, ist anwesend. Seit 35 Jahren hält sie sich mit Yoga fit, hat entsprechende Ausbildung. Sie ist ein Profi, daran lässt sie keinen Zweifel: „Das war eine wunderschöne Stunde mit sehr guten Ansagen von großem Wert. Sie hat den Standort und die Landschaft sehr schön mit einbezogen“, sagt sie mit Blick auf Oberascher-Pfau.

Und wie geht es Günter Aigner? „Das dachte ich mir, dass Sie zu mir kommen“, sagt er. Warum? „Na, weil ich der einzige Mann hier bin.“ Wie das ist? „Beim Yoga ist man auf sich konzentriert. Da ist wurscht, wer da ist“, erklärt der Faistenauer, der beruflich als Prozessmanager tätig ist, lapidar. Warum er Yoga am See macht? „Weil’s mir taugt. Es ist gut, wenn man die Arbeitswoche so anfangen kann.“ Sagt er und hüpft zur Abkühlung in den See.

„Yoga am See“ noch am 29. August und 12. September, 9 Uhr. Einfach hingehen oder anmelden: Telefon 0650-6560008.

