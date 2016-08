was freundschaft ist

Vor einer Weile ist mein Opa gestorben, mit dem ich, als ich ein Kind war, in einem Haus gewohnt habe. Mein Opa war gesellig, gern drüben bei den Nachbarn im Keltencafé zum Kartenspielen und Biertrinken, und lustig war er, er hatte einen wahnsinnig blöden, ansteckenden Lacher, so einen, der ganz tief aus der Brust kommt und fast schon ein Grunzen ist.

Uns Kinder hat der Opa in Ruh Blödsinn machen lassen, und wenn’s ein Zeugnis gab, hat er mir für jeden Einser einen Hunderter zugesteckt. Schilling, eh klar. An das alles hab ich gedacht in der Kirche, bei der Verabschiedung, an uns als Kinder, so frei von Sorgen, an den lachenden Opa und an meine Freundin, die Keltencafé-Tochter, mit der mich eine ganze Kindheit und noch viel mehr verbindet. In dieser Kirche haben wir früher ministriert, als erste weibliche Ministrantinnen in der Geschichte des Dürrnbergs, und falls Sie das jetzt wundert: Es gab damals kein Internet, wir hatten ja sonst nix. Ich stand da und weinte und dachte mir, wie schön es wär, wenn sie da sein könnte, aber die Verabschiedung war an einem Dienstag, und sie arbeitet in München.

Beim Rausgehen hab ich den Kopf gesenkt gehalten, weil ich niemanden anschauen wollte, und plötzlich hat meine Mama geflüstert: „Schau doch!“ Und da stand sie. War extra noch früher aus dem Bett gekrochen als eh schon um 4 Uhr, hatte mit doppelt Speed gearbeitet und war dann den ganzen Weg gefahren, um mir beizustehen. Ich bin ihr um den Hals gefallen wie jemand, der in den eigenen Tränen ertrinkt, meine Güte, jeder Schlosshund wär vor Neid erblasst.

Alles, was uns beiden so viel bedeutet hat, alles, was vergangen ist, lag in diesem Moment. „Dass du da bist“, hab ich zwischen Schluchzern gestammelt, und sie hat mich festgehalten und gesagt: „Deswegen bin ich da.“ Und falls Sie sich jetzt fragen, ob diese Kolumne eigentlich noch lustig wird, muss ich Ihnen sagen: Nein. Wichtig ist sie aber vielleicht trotzdem, denn heutzutage scheinen wir manchmal zu vergessen, dass Freundschaft keine Mengenangabe auf Facebook ist und auch kein spaßiger WhatsApp-Chat.

Wir sind über soziale Netzwerke mit viel mehr Menschen in Verbindung als je zuvor, und das ist schön, aber es hat uns auch faul gemacht. Wir telefonieren seltener, wir rufen nicht mehr an, um zu fragen, wie es geht, und wenn doch, dann hören wir kaum zu, wir verschieben Treffen, weil wir „so einen Stress“ haben. Dabei bedeutet es so viel mehr, das Handy mal wegzulegen und einfach da zu sein für jemanden, der uns braucht. Als Freund.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. Mail: interaktiv@svh.at