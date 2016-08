Autofixiert? Ich? Leider ja

Die Fenster-Redaktion erzählt, wie sie es mit der Mobilität hält. Die ersten Geständnisse kommen von Michael Minichberger.

Auch wenn ich mir jetzt womöglich einen Shitstorm einhandle, ich sage es trotzdem: Am Dauerstau sind wir selbst schuld! Natürlich nicht ausschließlich. Dass die Rahmenbedingungen schwierig sind und die Politik vieles vergeigt hat, ist schon klar. Daran, dass wir viel zu sehr auf den eigenen Pkw fixiert sind, ändert das aber rein gar nichts.

Ich selbst bin da keine Ausnahme. Eher ein Paradebeispiel. Trotz eigentlich guter Vorzeichen. Ich bin kein Autofreak. Ich will helfen, den Klimawandel aufzuhalten. Mein Weg von zuhause zum Arbeitsplatz ist kurz. Ich bin fit, fahre ohne Probleme mit dem Rad auf den Gaisberg. Aber in die Firma? In fünf Jahren ein Mal (das Auto war in der Werkstatt). Die Gefahr, verschwitzt anzukommen, ist einfach zu groß. Ob das eine Ausrede ist? Mit Sicherheit.

Zu allem Überfluss hält mir meine bessere Hälfte ständig den Spiegel vor. Sie hat kein Auto, obwohl sie es sich leisten könnte. Sie legt nahezu alle Wege mit dem Rad zurück (auch bei Regen und Schnee), fährt größere Distanzen mit Bus und Bahn (im Gegensatz zu mir). Meine Erklärung, warum sie mir so weit voraus ist? Gelernt ist gelernt. Sie kommt aus dem Öffi-Musterbundesland Vorarlberg. Dort passen die Verbindungen, der Takt und der Preis – 365 Euro für ein landesweites Jahresticket, das ist eine Ansage. Würde ich es nutzen, wenn es in Salzburg ein solches Angebot gäbe? Eher nicht. Dennoch wäre es gut. Liebe Salzburger Politiker: Macht was! Ich pole so lange meinen Kopf um.

Das Mobilitätsvorbild an meiner Seite leiht übrigens in letzter Zeit immer mal wieder das Auto ihrer Cousine aus. Und macht sogar manchmal Fahrten, für die es Alternativen gäbe. Nach fünf Jahren scheint sie doch ein bisschen zur Salzburgerin zu werden.

Wie es die Redaktions-Kollegen mit der Mobilität halten, lesen Sie in den kommenden Wochen.