Berthold: „Wir bekommen zu wenige Flüchtlinge aus Wien“

Ein Muster an Selbstdisziplin. Hannes Bacher hat abgespeckt: von 155 auf 96 Kilo in drei Jahren. Um sich das hinaufzuessen, hat er 13 Jahre gebraucht. Die unregelmäßigen Arbeitszeiten im Krankenhaus, das häufige Essen in der Cafeteria, Zigaretten, Stress – die Vorgeschichte klingt klassisch.