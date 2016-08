den mund schön voll nehmen

Es gibt einen Spruch, der mir schon oft in die Timeline gepostet wurde, er lautet: Ich bin eine Lady mit dem Vokabular eines gebildeten Seemanns. Ich bin nämlich ein bisserl vulgär.

Ich sage oft „Scheiße“ und „verfickt“ und „brunzen“ und all die schönen Wörter, mit denen man so unmissverständlich sein kann. Ich finde das lustig. Es amüsiert mich, mein Gegenüber damit zu provozieren. Ich schaue gern in pikierte Gesichter mit hochgezogenen Augenbrauen, manchmal kommt – vorwiegend von weiblichen Anverwandten mütterlicherseits – ein Kopfschütteln, gepaart mit einem „Wie redest denn du!“, bei Gelegenheit ergibt sich eine Diskussion über Tabuwörter und die Beschneidung der Sprache, da lass ich dann vielleicht die studierte Linguistin raushängen, die muss ja auch ab und zu an die Luft.

Am meisten Spaß macht eine derbe, unverfrorene Ausdrucksweise in der Gegenwart von Männern, die ein Gespräch auf Stammtischniveau führen und glauben, sie könnten das Weibchen, also mich, verschüchtern. Da kommen mein loses Mundwerk und ich erst so richtig in Fahrt! Jemand will den Niveau-Limbo tanzen? Kein Problem: Es geht immer noch tiefer.

Tja, und dann hab ich Kinder bekommen. Das ändert alles, auch das eigene Vokabular. Ich habe Alternativen gesucht und eingeübt, ich sage jetzt „Mistekiste“, „Ach du meine Güte“, „Kruzimuzi“ und „Krawuzikapuzi“, wenn in Anwesenheit der Kinder was danebengeht. Wobei ich aber nicht behaupten will, ich sei nun geläutert, würde keine Schimpfwörter mehr verwenden und meinen Kindern den Mund mit Seife auswaschen, wenn sie sich im Wort vergreifen.

Ganz im Gegenteil: Ich finde das heuchlerisch. Wenn Eltern sagen: „Huch, das hat er aus dem Kindergarten“, ist das Schönfärberei und einfach nicht wahr. Kinder kennen den Sprachkontext, in dem „Arschloch“ und Co. verwendet werden, und den können sie ausschließlich von Erwachsenen gelernt haben.

Bei mir zuhause ist das Wort „Scheiße“ nicht verboten (und deshalb auch gar nicht so interessant), es gibt nur eine Regel: Man darf es nur verwenden, wenn etwas wirklich, wirklich schlimm ist. Denn dann rutscht es mir selbst ja auch mal raus, obwohl ich mich sonst in Gegenwart von Kindern durchaus zu benehmen weiß. Zumindest meistens. Letztens hab ich auf dem Spielplatz zu meinem Sohn gesagt: „Schau mal, wie geil!“, und wurde von einem fremden Kind zurechtgewiesen: „Das sagt man nicht.“ Inklusive pikiertem Blick und hochgezogenen Augenbrauen. Und das hat mich dann noch viel mehr amüsiert.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. Mail: interaktiv@svh.at