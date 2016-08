„Hauptsache stylish und schneller als der Rest“

In Salzburg dreht sich derzeit (fast) alles um das Thema Verkehr. Aus diesem Anlass wirft die Fenster-Redaktion in diesen Wochen einen kritischen Blick auf ihr eigenes Mobilitätsverhalten. Diese Woche ist Sigrid Scharf an der Reihe.

Sie war sogar bei der Hochzeit dabei und ist von daher ja eher ein Familienmitglied denn ein Fahrzeug. Und sie vermittelt eben dieses spezielle Lebensgefühl. Frank und frei rollt es sich auf der Vespa (einer LX 125) durch den Sommer, vorbei an den sich durch die Straßen quälenden Autoschlangen, immer platzsparend, meistens mit einem breiten Grinser im Gesicht. Ein Mal quer durch die Stadt, von der Wohnadresse zum Arbeitsplatz, braucht es auf der Vespa exakt zwölf Minuten, während das Auto Minimum 20 Minuten benötigt.

Doch weil der Neid bekanntlich ein Luder ist, können uns Vesparianer viele andere nicht sehr gut leiden. Verbalattacken stehen auf der Tagesordnung. Und erst das Gehupe. Weitestgehend ungeschützt, wie du da nun einmal bist, fällst du vor Schreck nämlich fast vom Moped, wenn dich ein Obus anhupt, weil du – zugegeben verbotenerweise – auf seiner Spur unterwegs bist.

Was den Verbrauch angeht, sieht es leider nicht ganz so gut aus. Eine Tankfüllung um sieben Euro genügt zwar, um innerstädtisch eine Woche lang über die Runden zu kommen. Tatsache ist, dass aber auch 100 Kilometer im SUV mit acht Euro nur knapp darüber liegen. Es ginge also ganz sicher ökologischer – mit einem E-Roller, die aber anders als die E-Autos vom Land bis dato nicht subventioniert werden. Für mich ist die Vespa ein fahrbarer Kompromiss. Besser als das Auto in jedem Fall und einfach sooo fesch.

Von Sigrid Scharf