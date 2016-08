Im Namen des Gustos

Zuerst den Bauch vollschlagen bei Ludwig, dann eine süße Begegnung mit Gustav. Weiter zu einem kühlen Blonden bei Franz, bevor es zum Shoppen mit Xaver geht.

Was sich nach Sie wissen schon was anhört, ist in Wirklichkeit eine Tour durch einige von Salzburgs neuen Lokalen. Die sind plötzlich reihenweise nach traditionellen männlichen Vornamen benannt. Von Kevins und Justins keine Spur. Ist das eine Spätwirkung des Hipster-Wahns? Vielleicht.

Ganz bestimmt ist es aber ein kluges Marketingkonzept. Es klingt schließlich gleich viel besser, wenn man bei Peter einkauft anstatt im Supermarkt, oder wenn einem die Pizza von Felix gebacken wird anstatt von einem namenlosen Koch in einem italienischen Restaurant. Ausgehen wird wieder heimeliger, so wie früher: Man ist nicht mehr nur ein zahlender Kunde inmitten der Massenabfertigung. Man ist zu Gast bei einer „echten Person“. Zumindest sollen wir uns so fühlen, als ob.

Was wir aber nicht vergessen dürfen: Den Trend, sein Lokal nach einem Namen zu benennen, gab es schon in prä-hipsterischen Zeiten. Zu Salzburgs Vorreitern zählen ganz eindeutig: Ossi in der Linzer Gasse, die Heinz-Bar und der Harry Bär in der Paris-Lodron-Straße. Da stellt sich nur mehr die entscheidende Frage: Ist Aganigi Naganigi ein echter Name?

Hinweise bitte an katharina.maier@svh.at