Landes-Grüne an SPÖ: „Die Roten nerven uns schon so“

Das geplante Asylquartier im ÖBB-Heim an der Elisabethstraße in Salzburg hat einen scharfen Schlagabtausch zwischen Integrationslandesrätin Martina Berthold und der Stadt-SPÖ ausgelöst.

„Die Roten gehen uns schon so auf die Nerven, wir ärgern uns derartig, das dürfen Sie schreiben!“, sagt Philipp Penetzdorfer, Büroleiter von Asyllandesrätin Martina Berthold. Penetzdorfer verliert sonst nie die Contenance. Das „politische Spiel“ der SPÖ um leere Flüchtlingsbetten überschreite jedoch jedes Maß. Zuerst werde man von der Wiener Sozialstadträtin Sonja Wehsely angepatzt (Salzburg erfülle die Quoten nicht). Die Geschichte mit dem Asylquartier im ÖBB-Gebäude an der Elisabethstraße sei jedoch das Letzte. Die Stadt-SPÖ behauptet bekanntlich, nichts gewusst zu haben. Berthold: „Der Bürgermeister kennt das seit einem Jahr. Das Quartier wurde 2014 schriftlich von ÖBB-Chef Christian Kern dem Landeshauptmann zugesagt. Hier ist niemand überrollt worden. Das ist einfach gelogen.“

SPÖ-Klubobmann Bernhard Auinger kontert: „Es gab vor einem Jahr Gespräche auf Beamtenebene, das stimmt. Danach wurde aber nie mehr auf politischer Ebene geredet. Weder Heinz Schaden noch Anja Hagenauer waren eingebunden. Wir haben aus den Medien erfahren, dass das Heim am 1. Oktober eröffnet wird.“ Er schätze Berthold, so Auinger, „aber wir kriegen immer nur die jungen Männer und die Familien sind auf dem Land. Da fehlt jede Sensibilität.“ Dass Schaden eine Liste habe, auf der das Quartier angeführt sei, sei möglich. Auch ÖVP-Vize Harald Preuner rief übrigens erzürnt bei Wilfried Haslauer an: Man wolle das Quartier nicht.

Sonja Wenger