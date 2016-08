Papa und Kinder allein ≠ Chaos

Wir werden’s Mama schon zeigen, dass ein Sowohl-als-auch auch für den Papa möglich ist – sowohl die Kinder bespaßen als auch das Haus auf Vordermann bringen. So, dass es blitzblank ist, wenn Mama nach Hause kommt. Nicht, dass sie das je gefordert hätte. Es ist wohl eher das männliche Ego selbst, das – zumindest hin und wieder – beweisen möchte, dass Papa mit Kids allein daheim nicht gleich Chaos bedeuten muss (woher kommt dieses Klischee eigentlich?).

Man bzw. frau wirft uns Herren der Schöpfung ja vor, Multitasking sei nicht wirklich unsere Stärke. Das kann man, muss man aber nicht auf sich sitzen lassen. Also wird während des wohlverdienten Shopping-Ausflugs der Göttergattin extrem gemultitaskt. Kinder füttern, wickeln, bespaßen, parallel dazu den beim Mittagessen über mehrere Quadratmeter verteilten Couscous aufpicken, bis in die hintersten Winkel des Wohnzimmers verstreute Duplosteine einsammeln und lieblos in eine Ecke geworfene Bücher ins Regel zurückstellen – die Liste ließe sich beliebig lang fortsetzen.

Vier Mal 60 Minuten!!!

Alles kein Problem, solange es sich um einen begrenzten Zeitraum, sagen wir eine Stunde, handelt. Wenn es allerdings, wie im hier beschriebenen Fall, ganze vier Mal 60 Minuten (240 Minuten!!!) sind, die mit den Kleinen ob des schlechten Wetters in den ureigensten vier Wänden verbracht werden sollen, macht sich der Ehrgeiz schnell in Form von Myriaden kleiner Schweißperlen auf der Stirn bemerkbar. Ganz zu schweigen vom geschundenen Mittdreißigerkreuz, das sich mit zunehmendem Gewicht der Kinder immer schneller bemerkbar macht. Aber so leicht gibt man(n) nicht auf, frau schafft’s ja auch – es muss also auch noch geputzt werden!

Dabei gibt es natürlich Dinge, die einem leichter von der Hand gehen als andere, die werden selbstverständlich vorgezogen. Schnell durchgesaugt, und zumindest das allerschlechteste Gewissen ist schon mal halbwegs beruhigt. Dann noch flugs den Wunder-Staublappen von der jüngsten Putzmittelparty der Angetrauten geschnappt und über alle größeren Freiflächen gewischt – das lässt sich auch gut zwischen zwei irrwitzigen „Bobby Car“- und Puppenwagen-Rennen durch die Wohnung erledigen. Dann der erste verschämte Blick auf die Uhr: erst eineinhalb Stunden vergangen – noch nicht einmal Halbzeit …

Ein Plan muss her. Nach einer kurzen Nachdenkpause ist die nächste Mission klar: möglichst nur mehr Aktivitäten in Gang bringen bzw. zulassen, die später möglichst wenig Reinigungsarbeit mit sich bringen. Alles im Zusammenhang mit Plastilin fällt also schon mal weg, Kinderscherengeschnipsel ebenfalls – also turnen, laufen, singen, springen!

Am Ende bleiben die völlige Erschöpfung und die Frage: Wie macht Mama das nur?

Thomas Strübler