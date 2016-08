Salzburgs FPÖ-Chefin bekommt Gehalt aus Wien

Salzburgs neue FPÖ-Parteichefin Marlene Svazek musste ihren gut bezahlten EU-Job in Brüssel aufgeben. Jetzt ist sie im Wiener FPÖ-Parlamentsklub als Pressereferentin angestellt. Wie sauber ist das?

Marlene Svazek, neue Parteichefin der Salzburger Freiheitlichen, hat einen neuen Job. Seit Juli ist die 24-Jährige als Klub- und Pressereferentin im FPÖ-Parlamentsklub in Wien angestellt. Svazek erhält „unter 2800 Euro netto“, wie sie sagt, weniger als das Entgelt eines Salzburger Landtagsabgeordneten. Von der Salzburger Partei erhalte sie nur Kilometergeld, versichert sie.

Aber warum diese Konstruktion – und hält das den strengen Anforderungen stand, die die FPÖ sonst an den politischen Mitbewerber stellt? Auffällig ist, dass das Beschäftigungsverhältnis nicht an die große Glocke gehängt wird: Svazeks Name findet sich nirgends auf der Homepage des blauen Klubs. Auch bei den Recherchen stieß das „Fenster“ auf Geheimnistuerei. FPÖ-Klubdirektor Norbert Nemeth bestätigte in einem Einzeiler nur, dass ein Dienstverhältnis bestehe. Über „organisatorische Interna“ äußere man sich nicht.

In Brüssel verdiente sie knapp 4000 Euro netto

Zu den Fakten: Im Zuge der Spaltung der Freiheitlichen in Salzburg wurde Marlene Svazek als Mitarbeiterin des alten Landtagsklubs von Ex-Parteichef Karl Schnell gekündigt. Svazek, die zu den jungen Kritikern gehörte und im guten Verhältnis zur Bundes-FPÖ stand, fand einen neuen, weitaus besseren Job. Die studierte Politikwissenschafterin wurde Beraterin und persönliche Assistentin des freiheitlichen EU-Abgeordneten Harald Vilimsky.

Als akkreditierte Assistentin im EU-Parlament verdiente Svazek deutlich mehr (die Assistenten werden aus einem Budget bezahlt, das jeder Abgeordnete für Mitarbeiter erhält). „Es waren unter 4000 Euro netto“, sagt Svazek, mehr wolle sie nicht sagen, dies sei „ihre Privatsache“. Das Leben in Brüssel sei sehr teuer, sie habe für eine 50-Quadratmeter-Wohnung 1000 Euro bezahlt.

Im April 2016 wurde die junge Flachgauerin zur neuen Salzburger Parteivorsitzenden gewählt – ihren Job in Brüssel gab sie auf. Nunmehr sprang der FPÖ-Klub im Hohen Haus ein und stellte die Salzburger Parteichefin als Klubmitarbeiterin an. Soweit sie wisse, sei „alles korrekt und überprüft“, sagt Svazek. Sie könne für den Wiener Job von Salzburg aus online arbeiten, sie sei auch nicht dienstfreigestellt, wie ein Informant dem SF gegenüber in den Raum stellte.

Aber warum wird die junge Parteivorsitzende nicht von der Partei in Salzburg bezahlt?

„Man könnte auch an Wahlkampfhilfe denken“

Geld wäre da – die Landes-FPÖ hat gut bestückte Sparbücher von der alten Karl-Schnell-FPÖ übernommen; auch die Leasingraten für die Räumlichkeiten der Landesparteizentrale sind abbezahlt. Außerdem will Svazek den Wiener Job nach der Salzburger Landtagswahl im Mai 2018 „aufgeben“.

Eine Erklärung könnte sein: Wenn Wien die Parteichefin zahlt, bleibt in Salzburg mehr Geld für den Wahlkampf übrig. Ein langjähriger Jurist einer anderen Parlamentsfraktion nennt auf Befragen die Konstruktion vor diesem Hintergrund fragwürdig. „Die Klubs dürfen keine Fördermittel in die Sphäre der Partei verschieben. Wenn man so eine Konstruktion wählt, könnte man auch an Wahlkampfunterstützung denken.“ Nur über freie Gelder, Parteisteuern, Spenden dürfe der Klub selbst verfügen.

In der Parlamentsdirektion wollte sich niemand explizit äußern. Die Causa sei „heikel“. Fix ist, dass Svazek dort namentlich nicht bekannt ist und nicht aus dem Mitarbeiterbudget der Direktion bezahlt wird.

Sonja Wenger