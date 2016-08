Im Kino: „Der Landarzt von Chaussy“

Handlung:

Jean-Pierre (Francois Cluzet) ist seit über 30 Jahren Landarzt. Liebevoll kümmert er sich um die Nöte und Sorgen der Dorfbewohner, die ihn allesamt sehr schätzen. Als er in der Folge selbst schwer erkrankt, ist er gezwungen, eine Mitarbeiterin (Marianne Denicourt) einzustellen. Das fällt Jean-Pierre, der sich für unersetzbar hält, nicht leicht. „Landarzt ist kein Beruf, den man lernen kann“, belehrt er seine mögliche Nachfolgerin und lässt diese bei ihren ersten Krankenbesuchen schadenfroh auflaufen. Doch die attraktive Nathalie ist zäh, kompetent und selbstbewusst und erobert langsam das Vertrauen der Dorfgemeinschaft sowie des Arztes.

Inszenierung

Die Figur des Landarztes ist – vor allem fernsehgeschichtlich gesehen – eine weithin romantisch idealisierte und klischeebeladene. In Thomas Liltis „Der Landarzt von Chaussy“ ist der Zugang ein vergleichsweise realistischer. Was wohl nicht zuletzt daran liegt, dass Thomas Lilti nicht nur Regisseur, sondern auch Mediziner ist und also weiß, wovon er erzählt. Das Porträt des Ärztealltags auf dem Lande verzichtet demgemäß auf Beschönigung. Die Behandlungsgespräche sind oft mühsam, die Dorfbewohner mitunter schrullig und die thematisierten Probleme aktuell. Auch die französische Landschaft präsentiert sich hier vorwiegend grau und verregnet, während die beiden Hauptdarsteller sympathisch uneitel agieren.

Botschaft

„Wir Ärzte reparieren nur, was die Natur verbockt“, räsoniert der Landarzt melancholisch. „Die Natur ist grausam. Wir kämpfen ständig gegen diese Grausamkeit. Und wir wissen, dass sie am Ende siegen wird.“ Manchmal aber erringt auch das Leben einen kurzfristigen Sieg – und wird eine sich zart anbahnende Liebe von einem großartigen Nina Simone-Song untermalt.

Der bewegendste Moment

Weil er sein Versprechen halten will, entführt Jean-Pierre seinen 93-jährigen Patienten aus dem Krankenhaus, damit dieser in vertrauter Umgebung sterben kann.

Fazit

„Der Landarzt von Chaussy“ erzählt sympathisch unaufgeregt und glaubwürdig vom Leben in der französischen Provinz – ab 10. September in „Das Kino“

Helmut Hollerweger

Titelfoto: Alamode