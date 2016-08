Wuchtiger Klotz im Tennengebirge

Eine Tour auf den Fritzerkogel.

Das weite Karstplateau des Tennengebirges hat viele Gipfel, aber nur wenige wirklich prägende Berggestalten. Der Fritzerkogel ist so eine markante und wuchtige Erhebung. Die Überschreitung des formschönen Bergstocks gehört zu den großen Tagestouren im Tennengebirge. Die liebevoll betreute Laufener Hütte sorgt für willkommenen Zwischenstopp beim Auf- wie beim Abstieg.

Ausgangspunkt

Parkplatz 1 (970 m, Laufener-Hütten-Parkplatz) vor der Karalm. Auffahrt über die neue Straße direkt von der Talstation der Karkogelbahn in Abtenau.

Route

Vom Hüttenparkplatz in Serpentinen entlang der Wegweiser „Sommerweg“ nach Süden steil bergauf. Man kommt zu einem Holzlagerplatz (bitte ein Scheitl zur Hütte mitnehmen!) und kommt an zwei kurzen seilgesicherten Stellen vorbei zur Wandalm (Wegweiser, Quelle). Dahinter über ein Geröllkar weiter hinauf, bis sich auf Höhe der Thörlegg-Jagdhütte das Gelände verflacht. Weiter bergauf, bergab in typischem Karstgelände zur Laufener Hütte (1726 m).

Der eigentliche Berganstieg beginnt (Wegweiser) etwas westlich der Hütte im Tennkessel. Bei der Weggabelung nach links (Süden, Wegnummer 233) und unschwierig hinauf auf den Grat. Nun über die Ostflanke des Fritzerkogels zunehmend steil mit einigen Felspassagen hinauf zum Kreuz (2360 m).

Der Abstieg führt über Wiesen nach Westen in ein weites Schuttkar, hier dreht er auf Nord und man kommt zu einem bei Nässe etwas heiklen Absatz. Die wenigen Meter (kurz I) hinunterklettern, dann entlang der weiten Schuttflächen hinunter (Weg nicht verlassen: Dolinen!) nach Norden, bis man dann schon im grasigen Gelände auf den Steig Nr. 211 vom Bleikogel her stößt. Auf diesem nun über ausgewaschene Karren hinab nach Osten in den Tennkessel zur oben beschriebenen Wegteilung. Weiterer Abstieg wie Anstieg.

Noch ein Hinweis: Es empfiehlt sich, die Runde im oben beschriebenen Uhrzeigersinn zu gehen. Die Schutthalden an der Westseite des Fritzerkogels sind bergauf ziemlich mühsam, aber bergab beim „Hinunterfahren“ ein richtiger Spaß.

Variante

Ein wesentlich leichter erreichbarer Gipfel im Bereich der Laufener Hütte ist der Edelweißkogel (2030 m). Diesen erreicht man am markierten Steig von der Hütte südostwärts (400 Höhenmeter; rund eine Stunde).

Hier können Sie die Route als PDF downloaden.

Wissenswertes

Anforderung: Anspruchsvolle Bergtour, konditionell fordernd. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit obligat. Einige kurze Stellen I. 1500 Höhenmeter und 8 Stunden gesamt.

Ausrüstung: Wanderausrüstung.

Karten: AV-Karte Nr. 13, „Tennengebirge“, 1:25.000.

Literatur: Clemens M. Hutter, „Wanderatlas Salzburg-Berchtesgaden“, Verlag Pustet, Salzburg 2010.

Einkehr: Laufener Hütte (nur Getränke) www.alpenverein-laufen.de, Karalm +43/6243/2985