Taten statt Worte: Gutes Auto, böses Auto

Eine Familie tauscht den SUV gegen ein E-Auto und spart so 2500 Euro im Jahr.

Gedacht war es als Zweitauto. Doch mittlerweile gibt Familie Auer fast immer ihrem E-Auto den Vorzug. „Wir haben festgestellt, dass wir meistens Strecken unter 120 Kilometern fahren“, erklärt Vater Herbert. Und da spricht alles für den strombetriebenen Nissan Leaf. Vor allem weil der „Treibstoff“ das Quartett aus Michaelbeuern de facto nichts kostet. Zwei Windräder und eine Photovoltaikanlage erzeugen 40 Prozent des Stroms, den die vier verbrauchen. Scheint die Sonne, wird eben auch noch gleich die Autobatterie aufgeladen. Das in der zweiten Baureihe produzierte Fahrzeug schafft mit Heizung/Klimaanlage gut 145 Kilometer.

Das heißt, Herbert Auer könnte damit theoretisch täglich nach Salzburg pendeln – er ist als Haustechniker in der Christian-Doppler-Klinik beschäftigt. Tatsächlich ist meistens Ehefrau Eva mit dem kleinen Flitzer unterwegs. Sie spult als „Mama Taxi“ fast noch mehr Kilometer ab und steigt vor allem öfter ein und aus. „Das Fahrverhalten ändert sich mit einem E-Auto krass“, hat sie die Erfahrung gemacht: „Ich fahre sicher vorausschauender und achte mehr auf die anderen – schon weil ich weiß, dass mein Auto so leise ist.“

„Das Fahrverhalten ändert sich mit einem E-Auto krass. Ich fahre vorausschauend und achte mehr auf die anderen.“

Übrigens stimmt es nicht, dass ein E-Auto keinerlei Geräusch macht – vielmehr piepst es beim Rückwärtsfahren und summt bis zu einem Tempo von 30 km/h. Stop-&-Go-Verkehr macht dem Nissan nichts. Im Gegenteil: Bremsenergie wandelt er in elektrische um und „schenkt“ seinen Fahrern so noch ein paar zusätzliche Kilometer. Das Navi zeigt Ladestationen im ganzen Land an. Außerdem lässt sich das Auto an jeder gewöhnlichen Steckdose aufladen. Die Kosten betragen 1,25 Euro/100 Kilometer, ein Schnäppchen im Vergleich zu fünf, sechs Litern Diesel oder Benzin.

Günstige VersicherungÜberhaupt erweist sich ihr E-Auto auch im Unterhalt als günstig. Rund 480 Euro zahlt Familie Auer pro Jahr für die Vollkaskoversicherung. Ungefähr 80 Euro kommen jährlich für das Standard-Service dazu. Nach drei Jahren wird jetzt zum ersten Mal das Pickerl fällig.

Im Vergleich zum SUV davor, der auf 100 Kilometern neun Liter Diesel schluckte, ersparen sich die Auers jetzt bei jährlich 16.000 zurückgelegten Kilometern rund 2500 Euro im Jahr.

Gekostet hat das Auto inklusive Lederausstattung, Alufelgen und Sitzheizung rund 33.000 Euro. Abzüglich 9000 Euro Förderung durch Land und Salzburg AG. Auf Komfort muss niemand verzichten: „Es sollte von außen nicht als E-Auto erkennbar sein. Das war mir wichtig. Ein EMIL zum Beispiel ist in meinen Augen kein Auto“, sagt Herbert Auer.

Von Sigrid Scharf