Einfach mal gehen (lassen)

In Salzburg dreht sich derzeit (fast) alles um das Thema Verkehr. Aus diesem Anlass wirft die Fenster-Redaktion in diesen Wochen einen kritischen Blick auf ihr eigenes Mobilitätsverhalten. Diese Woche ist Redakteurin Katharina Maier an der Reihe.

Ich bin ein hektischer Mensch. Oder vielleicht ist mein Leben einfach nur hektisch, jedenfalls bin ich es gewohnt, Dinge möglichst schnell und effizient zu machen.

Ganz im Gegenteil dazu steht mein Mobilitätsverhalten: Ich versuche, so viel wie möglich zu Fuß zu gehen. Und nein, ich wohne nicht mitten in der Stadt. Aber die 25 Minuten Richtung Altstadt, entlang am Ignaz-Rieder-Kai, vorbei am schönen Volksgarten, schaffen es irgendwie, mich runterzubringen, mich zu entschleunigen.

Die Alternativen wären freilich allesamt schneller und effizienter, aber: Im Auto bekomme ich als eher cholerische Verkehrsteilnehmerin eh nur Aggressionen, im Bus schauen die Leute alle so grantig und die Radlfahrten mutieren schnell zum Wettrennen mit den anderen.

Also spaziere ich, wann immer es geht, zu Fuß in die Stadt. Da werde ich quasi gezwungen, einen Gang zurückzuschalten, alles mal ruhiger anzugehen. Dann noch Mumford & Sons im Ohr und der Tag ist gerettet. Fehlt nur noch der Vierbeiner.

Katharina Maier