Patientenanwältin: „Bekomme jeden Monat 200 Fälle“

Viele Patienten, bei denen etwas schiefgegangen ist, werden im Kreis geschickt. Von einer Stelle zur nächsten. „Da läuft vieles falsch“, sagen Patientenschützer.

Spitalspatienten haben es in Österreich schwer, wenn bei ihnen Komplikationen auftreten. Das zeigen mehrere Fälle von Salzburgerinnen. Ihnen brachen Hüftprothesen, die eigentlich noch viele Jahre hätten halten sollen. Wie im „Salzburger Fenster“ berichtet, war bzw. ist ihr Kampf um Entschädigung langwierig und zehrt enorm an den Nerven der Betroffenen.

Warum macht man es geschädigten Patienten so schwer? Das wollten wir von den Beteiligten wissen. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Die Herstellerfirma der gebrochenen Hüftprothesen ist sich auf Anfrage des „Fensters“ keiner Schuld bewusst. Ihre Prothesen seien jedenfalls nicht baugleich mit jenen, die ein weiterer Mödlinger Prothesenhersteller 2005 wegen Brüchen zurückgezogen habe, sagt Geschäftsführerin Reingard H. Dass man die Firma Intraplant nach den ersten Bruchmeldungen liquidiert hat (und jetzt an derselben Adresse unter neuem Namen Hüftprothesen herstellt), habe „nichts mit den Brüchen zu tun gehabt“, sagt Reingard H. Firmen würden sich eben auflösen bzw. mit anderen zusammengehen, so sei das Geschäft. Wie viele Prothesen an österreichische Spitäler verkauft worden bzw. gebrochen sind, gibt H. nicht preis. Man habe extra eine Versicherung abgeschlossen und arbeite „sehr schnell im Sinne von Patienten“.

Vom Gegenteil berichten die Salzburger Landeskliniken (SALK): Auf eine Stellungnahme der Herstellerfirma im Fall der geschädigten Salzburgerin Brigitte N. warteten die SALK 15 Monate (!). Für die Schadensabwicklung zwischen Hersteller und Patient bei Brüchen sei man grundsätzlich aber gar nicht zuständig, heißt es in den Landeskliniken. Im Fall der geschädigten Salzburgerin Hedwig Reisenhofer, die seit dem Bruch hinkt, bemühe man sich sehr um Vermittlung.

Das wiederum bestreiten die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Salzburg (AK). Es gebe etliche Ungereimtheiten in dem Fall und die erst kürzlich bekannt gegebene Versicherung habe die erste Entschädigungsforderung gleich abgelehnt, so der zuständige Rechtsberater der AK. „Man schickt die Patienten im Kreis, wie oft in solchen Angelegenheiten“, kritisiert Angela Riegler, Leiterin der Konsumentenschutzabteilung.

AK und Patientenvertreter kritisieren Lage in ÖsterreichDas Arzthaftungsrecht in Österreich ist laut AK nicht mehr zeitgemäß. Wer glaubt, geschädigt worden zu sein, muss das nach derzeit geltendem Recht selbst beweisen. „Der Patient trägt das volle Kostenrisiko, wenn er keine Rechtsschutzversicherung hat“, so Angela Riegler. „Wir bräuchten endlich einen Fonds wie in Schweden, der unabhängig vom Verschulden Patienten in solchen Fällen Entschädigungen auszahlt“, fordert auch die Patientenvertretung des Landes. Die Einrichtung ist für die aufgezeigten Hüftbruchfälle nur bedingt zuständig und geeignet. Sobald es um Produktfehler geht, steht der Patient allein da. „Das ist nicht unser Aufgabengebiet“, sagt Patientenanwältin Mercedes Zsifkovics. In zweifelbehafteten Fällen könne der Patientenentschädigungsfonds Geld auszahlen.

So erhielt Brigitte N. daraus rund 8000 Euro (nicht wie berichtet 3800 Euro) und von der Herstellerfirma eine „freiwillige“ Zahlung von 5000 Euro – allerdings erst nach vier Jahren. „Ich bekomme jeden Monat 200 neue Fälle und brauche mehr Personal“, fordert Patientenanwältin Zsifkovics vom Land. Vorerst wird nur eine Juristin, die vor Monaten in Pension ging, ersetzt.

Sabine Tschalyj

Titelfoto: Ratzer