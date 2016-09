Weibliche Hormone

Die amerikanische Schauspielerin Mila Kunis hat mit einem originellen Vorschlag aufhorchen lassen. Kunis will, dass potenzielle Präsidenten einer besonders harten Eignungsprüfung unterzogen werden: der Erziehung weiblicher Teenager. Das meldet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“.

Pubertierende Mädchen seien nämlich eine immense Herausforderung, sagt Kunis: „Wenn du mit diesen Hormonen umgehen kannst, dann kannst du mit allem umgehen.“ Damit hat Mila Kunis recht, wenngleich diese Form der Eignungsprüfung in den USA gar nicht neu ist.

Wer etwa als Verhörspezialist beim amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA anheuern will, muss als letzte Ausbildungshürde ein Gespräch mit einer 14-Jährigen überstehen. Der Agent bekommt die Aufgabe, das Mädchen über das vergangene Wochenende auszuhorchen. Er muss auf die Fragen „Wie war es?“ und „Was habt ihr gemacht?“ innerhalb einer Stunde mehr Information erhalten als „Cool“ und „Ned viel“. Durchgesickert ist, dass an diesem Test regelmäßig 97 Prozent der Bewerber scheitern.

Die angehenden Codeknacker der NSA wiederum müssen sich in die Smartphone-Kommunikation weiblicher Teenager hacken. Die Schlapphüte müssen die Übersicht aller synchron benutzten Kanäle (SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Telefonie) bewahren und Relevantes von Irrelevantem trennen. Aus der NSA-Zentrale in Fort Meade ist durchgesickert, dass im Vergleich dazu ein Lauschangriff auf die verschlüsselte Satellitenkommunikation des Medellin-Kartells das reinste Familienpicknick sei.

Auch in Europa kommen K.-o.-Tests mit weiblichen Teenagern in Mode. In der gehobenen Gastronomie müssen angehende Haubenköche ein viergängiges Menü für zehn Teenager zaubern. Durchgefallen ist, wer beim Servieren das Geschirr an der Wand zertrümmert, weil acht Mädchen „Ich hab nicht so einen Hunger“ und zwei „Für mich nur ein Salat“ sagen. Die Versuchsanordnung soll die Frustrationsschwelle des Gastronomiepersonals bei der Bedienung schwieriger Gäste aus Russland heben.

Wissenschafter, die sich für einen Aufenthalt auf der internationalen Raumstation ISS bewerben, müssen im Jugendzimmer einer beliebigen 14-Jährigen von der Eingangstür bis zum Schreibtisch gelangen, ohne auf einen Gegenstand zu treten. Damit wird getestet, ob sich die Versuchsperson in der mit Geräten vollgestopften Station bewegen kann, ohne etwas kaputtzumachen. Dieser Test dient aber auch der Sicherheit. Wer sich in einem solchen Jugendzimmer orientieren kann, findet selbst dann in einer Raumkapsel zur Erde zurück, wenn alle Navigationsgeräte ausgefallen sind.

Lediglich bei den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten ist die Einführung des von Mila Kunis geforderten Tests noch umstritten. Im Falle Donald Trump gegen Hillary Clinton stünde es nämlich 2:1.

Christoph Reiser