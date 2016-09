Grünschnäbel und freche Früchtchen

Mein Sohn, der bald sechs Jahre alt wird, ist letztens ins Selbstbedienungsrestaurant gestürmt und hat freudestrahlend gerufen: „Mama, DAS mag ich! Bitte, bitte! Kann ich das haben?“ Er zeigte auf das Salatbuffet. Und zwar genauer gesagt auf den Rote-Bete-Salat. Jaaa, da schauen Sie. Und das war nicht etwa schlecht gezielt, nein, nein, ein ganzes Schüsserl hat er dann davon gegessen.

Meine Kinder haben nämlich eine unerklärliche kulinarische Neigung zu gesundem Essen. Sie lieben Spinat und Gemüsesuppe, sie hauen sich Brokkoli, Karotten, Zucchini und Tomaten rein, und wenn sie bei meiner Mum sind, die sich schon seit vielen Jahren vegan ernährt, mampfen sie mit Begeisterung Tofu. Bargh! Meinem Sohn kann man mit einem Obstsalat die größte Freude machen, und wenn ich Heidelbeeren, Pfirsiche, Nektarinen, Kirschen oder Zwetschken kaufe, sind die schneller aufgegessen, als Sie „Fokoladenkekfe“ sagen können.

Aber bevor Sie sich jetzt wundern: Die zwei Strizis stopfen sich freilich auch bei jeder Gelegenheit was Ungesundes in die Mäulchen, am liebsten Bratwürstel, Pommes, Gummibärli und Eis. Das dürfen sie – in Maßen natürlich – auch, weil ich mir dann immer denken kann: Na gut, sie haben eh schon ganz viele Vitamine gegessen, das gleicht sich wieder aus. Jetzt muss man aber auch wissen, dass ich keine Spitzenköchin bin, ganz im Gegenteil, ich koche nur, wenn und weil ich muss. „Dein Essen schaut immer echt grauslich aus, Mama“, hat der Große mir letztens erklärt, „aber wenn man es dann kostet, schmeckt es doch gut.“

So gesehen ist es ein Vorteil für mich, dass beide Kinder kulinarisch pflegeleicht sind. Oder vielleicht haben sie sich gedacht: Bei den Kochkünsten unserer Mutter müssen wir alles nehmen, was wir irgendwie kriegen können – und wenn es Karfiol ist! Während andere Mamas von verzweifelten Tomaten-unter-Nudeln-Versteck-Aktionen berichten sowie von Kindern, die beim Anblick von Obst anfangen zu kreischen, pfeife ich lautlos die Melodie des Ärzte-Songs mit der Zeile „Es könnt’ mir nichts egaler sein“.

Ich kann mich da wahrhaft glücklich schätzen und hoffe, dass die Körper meiner Kinder in diesen jetzigen ersten Jahren eine gute Grundlage bekommen, um spätere Junkfood-und-Bier-Fressorgien halbwegs unbeschadet zu überstehen. Eigentlich hätte ich ja ein Foto von meinem Sohn mit der Roten Bete machen sollen. Um es seiner Freundin zu zeigen, wenn er 15 ist und Geld von mir will, um sie zu McDonald’s auszuführen. Da isst er dann sicher auch Salat. Zwischen zwei Burgerhälften.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. Mail: interaktiv@svh.at