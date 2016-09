Halleiner startet Hilfsprojekt: „Es geht auch ohne viel Geld“

Er hat selbst nur wenig. Genau deshalb hilft er anderen.

Peter Schabus zögerte nicht, als ihn Frau S. vor einem Monat über Facebook kontaktierte: Sie wage nach einem Aufenthalt im Frauenhaus St. Johann mit ihrer Tochter einen Neustart in Hallein, brauche aber noch Hilfe beim Transport des Kinderzimmers.

Mit seinem wendigen Kleinwagen und dem kleinen Anhänger, der unweit seiner Genossenschaftswohnung in Hallein abgestellt ist, machte er sich auf den Weg ins knapp 50 Kilometer entfernte St. Johann.

Denn seit einer schweren Erkrankung vor zwei Jahren hat es sich Peter Schabus zur Aufgabe gemacht, Menschen zu helfen, die, wie er selbst, wenig haben.

Seit vergangenem Winter betreibt der 54-Jährige deshalb auf Facebook die öffentliche Gruppe „Privat Helfende Hände“. „Im Umkreis von 100 Kilometern biete ich Unterstützung bei Arztbesuchen, Einkäufen, Abholungen oder Übersiedlungen. Alles, was ich verlange, ist ein kleiner Beitrag, um meine Unkosten zu decken“, erklärt Schabus. Auf der Plattform werden auch Leistungen und Produkte – von der Hilfe mit der Arbeitnehmerveranlagung bis zur gebrauchten Matratze – angeboten.

270 Gruppenmitglieder

Das kommt an. Auf knapp 270 Mitglieder ist seine Facebook-Gruppe mittlerweile angewachsen. Mit seinem blitzblauen Kleinwagen hat Schabus in den vergangenen Monaten Tausende Kilometer abgespult.

Dabei gehört das Fahrzeug streng genommen nicht einmal ihm selbst. „Nach einem Unfall mit meinem alten Auto hat mich meine Familie finanziell unterstützt, damit ich mir einen ordentlichen Wagen leisten konnte“, sagt Schabus. Den Anhänger erstand er um 300 Euro in Tirol, für die Bodenplatte und das Styling des Gefährts zeichnet er selbst verantwortlich. Mit dem Krankenhaus Hallein hat er vereinbart, dass der Anhänger auf dessen Parkplatz stehen darf.

Er selbst muss mit einer kleinen Invaliditätspension auskommen. Trotzdem legt er regelmäßig etwas Geld zur Seite. „Ich will beweisen, dass man nicht viel Geld haben muss, dass es auch anders geht“, sagt Schabus mit fast schelmisch blitzenden Augen.

Schlechte Erfahrungen hat Schabus bisher kaum gemacht. Menschen, die es wirklich brauchen können, helfen einander. Ohne Hintergedanken. Meistens. „Fünf Mitglieder musste ich aus der Gruppe löschen. Sie haben mir Aufträge erteilt und sich dann plötzlich nicht mehr gemeldet.“

In der Gruppe streng verboten sind Verkaufsanzeigen. „Das will ich hier nicht. Die werden von mir sofort gelöscht.“ Und da ist es wieder, das schelmische Blitzen in Peter Schabus’ Augen.

Thomas Strübler

Fotos: Strübler