Ich dreh‘ einen Film – in 36 Stunden

Samstag Vormittag, Punkt 10 Uhr. Eine Mail kommt rein. Das Motto für die nächsten 36 Stunden steht fest: „Zeit meines Lebens“ lautet das Thema. Der Gegenstand ist ein Ei. Keine Zeit für Verwirrung. Ab jetzt hat man 36 Stunden um das Thema samt Gegenstand in einen fertigen Kurzfilm zu verwandeln.

Was sich wahnwitzig anhört, wird jedes Jahr von Hunderten Teilnehmern des „Instant 36“-Filmfestivals in die Tat umgesetzt. Und zwar von ganz normalen Leuten, nicht nur von Profis. „Jeder soll die Möglichkeit haben, einen Film zu machen, und wir wissen auch, dass jeder das kann“, sagt Sara Wichelhaus vom Verein offscreen (Offenes Film Forum Salzburg).

Gemeinsam mit ihren Kollegen Anne Bauchinger, Simon Rachbauer, Maximilian Widmaier und der ARGEKultur organisiert sie das Stegreif-Festival. Im Mittelpunkt stehen soll vor allem die persönliche Erfahrung der Teilnehmer. „Es geht darum, sich auszutesten. Das hat viel mit Selbsterkenntnis zu tun“, erzählt Simon Rachbauer, der selbst schon am Festival teilnahm.

Und so funktioniert der Spaß: Am 22. und 23. Oktober findet das Drehwochenende statt. Alle Filme, die bis Sonntag 22 Uhr eingereicht wurden, werden der unabhängigen Vor-Jury gezeigt. Die wählt dann die besten 20–30 Einreichungen aus, die zwei Wochen später beim großen – meist ausverkauften – Screening in der ARGE gezeigt werden. Dort werden mithilfe von bekannten Gesichtern aus Österreichs Filmszene die Sieger gekürt. In der Jury saßen mitunter schon Wolfram Paulus, Frank Hoffmann und Reinhard Schwabenitzky. Auch dieses Jahr entscheidet eine prominente Grande Dame der Film- und Theaterbranche mit: Jedermanns Mutter Julia Gschnitzer wird in der Jury sitzen.

Bewertet wird übrigens vorrangig die Idee, nicht die Qualität. „Die Teilnehmer sollen sich möglichst kreativ mit dem vorgegebenen Thema auseinandersetzen“, sagt Maximilian Widmaier. Und das kann man auch ohne Film-Ausbildung, wie die vergangenen Jahre zeigten.

Finanziert wird das Festival durch die Filmkulturförderung von Stadt und Land, durch Sponsoren und durch die ehrenamtliche Arbeit der Organisatoren. Ein Jahr lang investieren sie mehrere Stunden pro Woche. Warum man sich das antut? Aus Leidenschaft zum Film.

Katharina Maier

Und jetzt der Reihe nach: Drei Schritte zum Kurzfilm

Auf www.instant36.at kann man sich und sein Team fürs Festival anmelden. Am 22. Oktober um 10 Uhr werden das diesjährige Thema sowie ein Gegenstand bekannt gegeben, der im Film vorkommen muss. Ab dann hat man 36 Stunden Zeit, um einen Kurzfilm (maximal fünf Minuten) zu produzieren. Am 4. November werden die besten Filme beim Screening in der ARGE gezeigt. Eine Jury kürt die Sieger.

Das ist der Siegerfilm 2015: