So kreativ ist Salzburg

Schluss mit Sudern! Viele Junge packen mutig an und erfinden Neues.

Es war eigentlich eine Trotzreaktion, erzählt Romana Schiller. Als sie nach ihrem Lehramtsstudium keine Anstellung fand, meldete die 27-Jährige kurzerhand ein Gewerbe an. Jetzt sitzt sie im Dachboden der Oma und geht ihrer eigentlichen Leidenschaft nach: dem Schneidern. Mit ihrem Label „igou“ stellt sie Rucksäcke und Taschen her. In Salzburg hat sie sich in jungen Kreisen schon einen Namen gemacht. Das minimalistische Design ihrer Rucksäcke kommt gut an. „Das Schöne liegt im Einfachen“, sagt Schiller. Erstaunlich einfach ist auch das Material für die Taschen: Schiller verwendet Markisenstoffe in allen möglichen Farben – die sind robust und wasserabweisend.

Romana Schiller ist nur eine von vielen jungen Salzburgern, die sich in der Kreativbranche selbstständig gemacht haben. Davon leben kann sie aber noch nicht, erzählt sie: „Es ist nicht einfach. Die Leute merken leider oft den Unterschied zwischen Massenanfertigungen und Unikaten nicht.“

Einer, der schon länger in der Design-Branche tätig ist, ist Christian Görgl. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Julia Mayr-Reisch hat er 2012 das Label „Goods and Better“ gegründet. Dahinter verbergen sich hochwertige Notizblöcke, Kalender und Geschenkkarten. in skandinavischem Design und mit modernen Illustrationen. Im Co-Working-Space in der Panzerhalle designen Görgl und Mayr-Reisch ihre Produkte, produziert wird ausschließlich in Österreich. Kassenschlager sind sie aber ganz woanders: Sie verkaufen hauptsächlich in Deutschland, den Niederlanden und Skandinavien. Warum das? Ganz einfach: Weil dort der Markt ein anderer ist. „In Österreich gibt es nicht viele Geschäfte, in die unsere Produkte passen“, sagt Görgl. „Wir bräuchten mehr Concept Stores.“ Concept Stores sind kleine Geschäfte, die unterschiedlichste Produkte und Sortimente verkaufen, die hochwertig sind und sich an eine ganz bestimmte, meist junge, Zielgruppe richten. In Städten wie Amsterdam, Berlin, aber auch Wien haben sich unzählige Concept Stores angesiedelt. In Salzburg hält sich der Trend noch in Grenzen. Die Alternative sind Online-Shops wie „DaWanda“, die eine Art Marktplatz für Handgemachtes darstellen.

Eine Plattform für die Salzburger Kreativen war 2015 und 2016 auch der kleine Design-Markt „tandwerk“, organisiert von Salzburger Bloggerinnen. Seit ein paar Wochen findet man viele Produkte der Salzburger Labels auch im „s’Fachl“ in der Kaigasse. Dort können Designer ihre Produkte für zehn Euro pro Woche in einem Facherl ausstellen und zum Verkauf anbieten.

Das Geheimnis, in Österreich erfolgreich zu sein, ist für Christian Görgl die richtige Produktausrichtung: „Entweder ich stelle ein günstiges Massenprodukt her, oder ich setze auf Hochwertigkeit. Das ist aber eine Gratwanderung.“

Mit „Goods and Better“ hat er den zweiten Weg gewählt. Die Notizblöcke, Kalender und Karten sind mehr Liebhaberstücke, als Gebrauchsartikel. Inspiriert hat ihn die „Back to Paper“-Bewegung in den USA. Papier erlebt demnach wieder eine Renaissance. „Je stärker sich unser Leben digitalisiert, desto größer wird das Verlangen, nach etwas Gedrucktem“, sagt Görgl.

Jungen Kreativen rät er: „Man sollte sich nicht Kopfüber ins Geschäft stürzen. Ich habe schon so viele tolle Labels erlebt, die wieder aufhören mussten.“ Meistens scheitere es nicht an der Kreativität, sondern am geschäftlichen Teil, weiß er. Das Potential sei aber auf jeden Fall vorhanden: „Österreichs Design-Branche braucht sich nicht zu verstecken“, sagt er.

Katharina Maier