Stadtwahl 2019: Bei der ÖVP bahnt sich Listenstreit an

Die nach Brüssel „abgeschobene“ EU-Abgeordnete Claudia Schmidt liebäugelt mit einem Antritt bei den kommenden Gemeinderatswahlen in Salzburg. „Mit mir muss man rechnen.“

Die Salzburger Ex-Baustadträtin Claudia Schmidt ist bis Mai 2019 EU-Abgeordnete für die ÖVP Westösterreich. Ihr Ausscheiden aus der Stadtregierung war Folge der schweren Pleite der ÖVP bei der Wahl 2014, als man von elf auf acht Mandate abstürzte. Aus dem ganz tiefen Tal ist Vizebürgermeister Harald Preuner inzwischen herausgestiegen: Preuners Fraktion ist der neue Koalitionspartner der SPÖ. Preuner hat mit Hilfe der SPÖ die Bettler aus dem Zentrum verdrängt und eine Autosperre in der Innenstadt verhindert. Das ermutigt den 57-Jährigen: Er wolle 2019 durchaus noch einmal antreten, sagt Harald Preuner zum SF. „Ich habe eine riesige Freude mit meinem Amt, bin mit dem Herzen dabei.“

ÖVP „braucht ein neues Team“

Allerdings zeigt sich auch Claudia Schmidt geneigt. „In der ÖVP sind viele der Meinung, dass wir die drei Mandate zurückgewinnen sollen, dass wir einen neuen Weg, ein neues Team brauchen.“ Salzburgs Stadtpolitik fehle der Mut. Dass Johann Padutsch in der Verkehrspolitik so aufgebe, habe sie „eigentlich geärgert“. Ob sie sich eine Rückkehr in den Gemeinderat vorstellen kann? „Ich bin glücklich in Brüssel, aber jeder weiß, dass Salzburg meine Heimatstadt ist“, sagt Schmidt. Also ja? „Mit mir muss man immer rechnen“, meint Schmidt. Von ihrem Mandat im Rathaus ist sie lediglich beurlaubt, eine Kollegin besetzt es.

Unruhe bei den Männern

Eine mögliche Rückkehr der durchaus populären 53-Jährigen löst in den Männernetzwerken der Salzburger ÖVP Unruhe aus. Man archiviert Aussagen Schmidts, wonach sie „nicht mehr in die Stadtpolitik zurückkehren werde“ (Pressekonferenz Februar 2014, SN, ORF). Oder nennt sie eine „begabte Politikerin“, die gute Chancen habe, ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas abzulösen, wie Landesgeschäftsführer Wolfgang Mayer meint. Harry Preuner nennt das Ganze überhaupt „ein Gerede“.

Auch ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs geht „ganz klar davon aus, dass der Harry wieder antreten wird“. Vor der Landtagswahl 2018 würden personell sicher keine Weichen gestellt. Und beim Thema Verjüngung gerät Fuchs richtig in Fahrt: „Wir haben einen Seniorenvertreter, ich bin leider schon 43, alle anderen sind um die 30 oder ein bisschen darüber. Nur weil in anderen Fraktionen Leute mit 34 Dienstjahren sitzen, heißt das nicht, dass auch wir versteinert sind.“

Verweiblichung täte gut

Dem Klub täte eine Verweiblichung gut, meint indessen Marlene Wörndl. Die junge Mutter eines 16 Monate alten Buben würde „eine Claudia Schmidt in der Salzburger Politik absolut befürworten. Wir sind acht Gemeinderäte und nur drei sind Frauen. Das Reißverschlusssystem wurde 2014 nicht eingehalten.“ Entschieden werde das aber letztlich in der Stadtpartei. Finanziell sind das Vizebürgermeisteramt in der Stadt und das EU-Abgeordneten-Mandat mit rund 6000 Euro netto annähernd gleich attraktiv.

Sonja Wenger

Foto: Martin Lahousse (EPP)