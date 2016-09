Coole Kunst: Pop-up-Galerie in der Trumer Brauerei

Freiliegende Rohre, ein Riesenhaufen mit Bauschutt, ausgediente Bierkessel, dazwischen Kunstwerke der verschiedensten Formate und Stile. Das hat was. Man spürt: Es brodelt wieder, dort, wo es früher gegärt hat.Von der Tasche bis zur überdimensionalen Skulptur, von der kleinen Druckserie, die eigens für diesen Ort geschaffen wurde, bis zum großformatigen Gemälde füllen sich die hohen Industrieräume mit kreativen Ideen. Auch die Sitzmöbel sind Kunst.

Hier, in den stillgelegten Gärhallen der Trumer Privatbrauerei in Obertrum, findet ab kommendem Samstag seine Fortsetzung, was im Vorjahr in der Rauchmühle begonnen hat. Goldilocks Effects nennt sich das Projekt der Salzburger Kunsthistorikerin Anita Thanhofer, das Leerstände temporär mit junger Kunst bespielt. „400 Besucher an zwei Tagen sind im Vorjahr in die Rauchmühle gekommen, in Obertrum dürfen wir sogar drei Wochen bleiben“, freut sich Thanhofer.

Die Kreativen, die alle Kunst studier(t)en, zeigen je zehn bis 15 Werke – macht insgesamt einiges über 100 Arbeiten, die präsentiert werden. Und auch erworben werden können. Ab 300 Euro ist man mit dabei. Denn Thanhofer setzt nicht nur mit der Location auf einen niederschwelligen Zugang. Einfach mal reinschnuppern und sich überraschen lassen, das ist etwas, das sie schon in ihrer Tätigkeit als Kunstvermittlerin propagiert.

Wer noch immer ein Ikea-Bild an der Wand hängen hat, dem sei gesagt: Es gibt Alternativen. Und die müssen gar nicht so teuer sein. Und vielleicht stellt sich bei manchem Besucher sogar der Goldilocks Effect ein. Das ist jener Moment, in dem man spürt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Einen Versuch ist es allemal wert!

Mit: Peter Brauneis, Birgit Graschopf, Melanie Greußing, Tina Kögl, Sissa Micheli, Ilona Rainer-Pranter, Anna Schwarz, Felix-Benedikt Sturm, Nicole Wogg, Elisabeth Schmirl, Martina Stock, Doris Scharfetter Uli Guggenberger, Valerie Medicus, Magdalena Stieb, Eva Winkler, betonen, Salon Franziska.

Im Bild: Anita Thanhofer mit den Künstlern Tina Kögl, Peter Brauneis, Anna Schwarz (v. l.) – und Hund Lucy.

Foto: Suchanek

Programm der Goldilocks Effects

Von 10. September bis 1. Oktober in den Gärhallen der Trumer Privatbrauerei, Obertrum. Eintritt frei

Eröffnung und Vernissage: Sa., 10. 9., 13–19 Uhr, im Rahmen des Hopfenfestes, Künstler sind vor Ort

Artbrunch, So., 11. 9., 11–15 Uhr, Künstler sind vor Ort

open doors: Do. & Fr., 15–19 Uhr (15., 16., 22., 23., 29., 30. 9.)

roter faden: Vortrag, Do., 19–20.30 Uhr (15., 22. 9.)

tortengespräche: Fr., 15–17 Uhr (16., 23., 30. 9.)

Finissage: Sa., 1. 10., 11–15 Uhr Fotowettbewerb

Nähere Info: www.kunst-durchblick.at

Von Petra Suchanek