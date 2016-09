Lou Andreas-Salomé: Mit Rilke im Heu

Handlung:

„Werde die, die du bist!“, empfiehlt der Vater. Die Tochter nimmt den Ratschlag ernst. Und reift zu einer der spannendsten Frauen ihrer Zeit heran. Lou Andreas-Salomé (1861 – 1937) wird Schriftstellerin, Philosophin und gar die erste Psychoanalytikerin. Mit ihrer Unabhängigkeit und Intellektualität ist sie ihrer – machistischen – Zeit weit voraus.

Auf Männer übt die starke wie kluge Frau eine unglaubliche Wirkung aus. Die Liste der Heiratsanträge ist lang und beeindruckend. Nietzsche raubt sie den Verstand, Rilke, dem sie den Namen Rainer verpasst, umwirbt sie – erfolgreich – mit Gedichten und zuletzt landet sie auf der Couch von Sigmund Freud. Die körperliche Liebe entdeckt Lou Andreas-Salomé, die jahrzehntelang in einer Scheinehe lebt, spät. „Ich habe alle Männer, die mich geliebt haben, unglücklich gemacht“, wird sie am Ende ihres Lebens feststellen.

Inszenierung

Lou Andreas-Salomé ist eine faszinierende Frau, eine kühne Vorreiterin des Feminismus. Worin ihre Faszination jedoch liegt, das vermag dieses Biopic der deutschen Regisseurin Cordula Kablitz-Post nicht zu vermitteln. Verantwortlich hierfür ist vor allem das blutleere Schauspiel der Hauptdarsteller. Katharina Lorenz als Lou Andreas-Salomé fehlt es am nötigen Charisma, während sämtliche Männerfiguren – immerhin zentrale Geistesgrößen des 19. und 20. Jahrhunderts – als bemitleidenswerte Würstchen erscheinen. Nach diesem Film nimmt man kein Buch mehr von Nietzsche oder Rilke zur Hand. Die Dialoge wirken oft aufgesetzt, während viele Bilder allzu erkennbar symbolisch aufgeladen sind. Übertrieben aufwühlend gestaltet sich die musikalische Untermalung.

Die Botschaft

„Glaube mirs, sofern du willst ein Leben haben, raube dirs“, empfiehlt die freiheitsliebende Heldin am Ende des Films.

Der bewegendste Moment: Es ist Nietzsches falscher (Film)Bart, der dem Kinogeher wohl am nachhaltigsten in Erinnerung bleiben wird.

Fazit

Cordula Kablitz-Posts Biopic über Lou Andreas-Salomé hat zwar ein spannendes Thema, dem der Film jedoch inszenatorisch und schauspielerisch nicht gerecht wird. (Ab 10. September in Das Kino)

Helmut Hollerweger

Titelbild: Polyfilm