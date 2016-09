Spätsommer vom Feinsten

Ein Klassiker zu dieser Jahreszeit. Es ist wieder Sturmsaison! Was ist das Besondere an dieser Zeit, wenn sich der Sommer allmählich verabschiedet? Einige denken mit Wehmut an schöne Badetage am Wallersee zurück, andere erfreuen sich an der oft ruhigeren Wetterphase mit weniger schweren Gewittern, starken Sturmböen, Hagel oder Hitze.